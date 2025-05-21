Real Madrid'den Barcelona'ya yılın transfer çalımı

La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon istenen sonuçları alamayan Real Madrid, gelecek sezon çalışmalarına gaz verdi. Bu doğrultuda İspanyol devinden çarpıcı bir transfer hamlesi geldi.

SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENECEK

Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid, Athletic Bilbao'da forma giyen 22 yaşındaki İspanyol sol kanat Nico Williams ile ilgileniyor. Madrid yönetiminin oyuncunun sözleşmesindeki 58 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanmaya hazırlandığı belirtildi.

BARCELONA'NIN DA GÜNDEMİNDE

Haberde, geçtiğimiz sezondan bu yana olmak üzere bu yaz transfer döneminde de Barcelona'nın Nico Williams'ı kadrosuna katmayı çok istediği belirtilirken, Real Madrid'in transferde bir adım öne geçtiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen Nico, bu sezon takımıyla çıktığı 44 maçta 11 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin takımıyla 2027'ye dek sözleşmesi devam ediyor.