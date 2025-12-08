Real Madrid'de Xabi Alonso'ya büyük şok! O maçı kazanamazsa kapının önüne koyulacak

La Liga'da sahasında Celta Vigo'ya 2-0 mağlup olan Real Madrid'de taşlar yerinden oynadı. Beklenmedik yenilgi sonrası kulüp yönetimi, teknik direktör Xabi Alonso'nun geleceğini tartışmaya açtı. Bernabéu'daki şok yenilgi, takım içinde ve yönetim kademelerinde ciddi bir rahatsızlık yarattı.

GECE BOYU SÜREN TOPLANTI

El Mundo'nun haberine göre Real Madrid'in üst düzey yöneticileri dün akşam geç saatlerde bir araya gelerek Xabi Alonso'nun durumunu masaya yatırdı. Görüşmenin sabaha kadar sürdüğü, ancak fikir ayrılıklarının yaşandığı belirtildi. Yönetim içinde Alonso'ya süre tanınması gerektiğini düşünenler olduğu kadar, acil değişim isteyenlerin de bulunduğu ifade edildi.

MANCHESTER CITY MAÇI SON ŞANS

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynanacak karşılaşma, Xabi Alonso için adeta kader maçı olarak görülüyor. Yönetimin, City karşısında alınacak kötü bir sonucun ardından teknik adamla yolları ayırmaya kesin gözüyle baktığı öne sürüldü.

ZIDANE VE KLOPP LİSTE BAŞI

Real Madrid yönetiminin Alonso sonrası için iki isim üzerinde durduğu kaydedildi: Zinedine Zidane ve Jürgen Klopp. Zidane'ın kulüpteki etkisi ve geçmiş başarıları onu ilk aday yaparken, Klopp'un modern futbol anlayışı ve kazanma kültürü de yönetim tarafından çok değerli görülüyor. İki teknik adamın da takıma yeni bir ivme kazandırabileceği düşünülüyor.

REAL MADRİD'İN SON DURUMU

İspanyol devi, La Liga'da 16 maç sonunda topladığı 36 puanla ikinci sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise 12 puanla beşinci sırada. Son haftalardaki formsuz görüntü ve oyun kalitesindeki düşüş yönetimin sabrını taşırmış durumda.