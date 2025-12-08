Haberler

Real Madrid'de Xabi Alonso'ya büyük şok! O maçı kazanamazsa kapının önüne koyulacak

Real Madrid'de Xabi Alonso'ya büyük şok! O maçı kazanamazsa kapının önüne koyulacak
Güncelleme:
Celta Vigo'ya karşı alınan yenilgi sonrası Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso'nun koltuğu sallanmaya başladı. Manchester City ile oynanacak maç, Alonso için kritik öneme sahip. Olası bir ayrılık durumunda ise Zinedine Zidane ve Jürgen Klopp en güçlü adaylar olarak görülüyor. Real Madrid, La Liga'da 16 maç sonunda 36 puanla ikinci sırada bulunurken, Şampiyonlar Ligi'nde 12 puanla beşinci sırada yer alıyor.

  • Real Madrid yönetimi, teknik direktör Xabi Alonso'nun geleceğini tartışmaya açtı.
  • Real Madrid yönetimi, Manchester City maçında alınacak kötü sonuç sonrası Xabi Alonso ile yolları ayırmayı planlıyor.
  • Real Madrid yönetimi, Xabi Alonso sonrası için Zinedine Zidane ve Jürgen Klopp'u aday olarak değerlendiriyor.

La Liga'da sahasında Celta Vigo'ya 2-0 mağlup olan Real Madrid'de taşlar yerinden oynadı. Beklenmedik yenilgi sonrası kulüp yönetimi, teknik direktör Xabi Alonso'nun geleceğini tartışmaya açtı. Bernabéu'daki şok yenilgi, takım içinde ve yönetim kademelerinde ciddi bir rahatsızlık yarattı.

GECE BOYU SÜREN TOPLANTI

El Mundo'nun haberine göre Real Madrid'in üst düzey yöneticileri dün akşam geç saatlerde bir araya gelerek Xabi Alonso'nun durumunu masaya yatırdı. Görüşmenin sabaha kadar sürdüğü, ancak fikir ayrılıklarının yaşandığı belirtildi. Yönetim içinde Alonso'ya süre tanınması gerektiğini düşünenler olduğu kadar, acil değişim isteyenlerin de bulunduğu ifade edildi.

MANCHESTER CITY MAÇI SON ŞANS

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynanacak karşılaşma, Xabi Alonso için adeta kader maçı olarak görülüyor. Yönetimin, City karşısında alınacak kötü bir sonucun ardından teknik adamla yolları ayırmaya kesin gözüyle baktığı öne sürüldü.

ZIDANE VE KLOPP LİSTE BAŞI

Real Madrid yönetiminin Alonso sonrası için iki isim üzerinde durduğu kaydedildi: Zinedine Zidane ve Jürgen Klopp. Zidane'ın kulüpteki etkisi ve geçmiş başarıları onu ilk aday yaparken, Klopp'un modern futbol anlayışı ve kazanma kültürü de yönetim tarafından çok değerli görülüyor. İki teknik adamın da takıma yeni bir ivme kazandırabileceği düşünülüyor.

REAL MADRİD'İN SON DURUMU

İspanyol devi, La Liga'da 16 maç sonunda topladığı 36 puanla ikinci sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise 12 puanla beşinci sırada. Son haftalardaki formsuz görüntü ve oyun kalitesindeki düşüş yönetimin sabrını taşırmış durumda.

