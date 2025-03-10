Real Madrid'de Arda Güler kavgası

Real Madrid sahasında Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti. Maça yedek başlayan Arda Güler ve Endrick yine Carlo Ancelotti tarafından oyuna alınmadı. İtalyan teknik adamın bu kararı Real Madrid taraftarlarını birbirine düşürdü.

TARTIŞMALAR ÇIKTI

Genç futbolcuların oyuna alınmaması taraftarları birbirine düşürdü. Sosyal medyada bir Real Madrid taraftarı; "Arda Güler'i oynatmayan Carlo Ancelotti çünkü oyuncu yönetiminde iyi değil. Zidane gibi bir teknik direktör şimdiye kadar Arda/Endrick ve tüm kenar oyunculardan en iyi verimi alırdı. Bu bir antrenörlük sorunu" şeklinde bir eleştiri yaptı.

Başka bir taraftarı ise, "Endrick ve Arda Güler'in dakika alamadığı bir maç daha, bu koç tam bir rezalet. Bu kötü oyunla Ancelotti'nin şimdi lütfen gitmesi veya daha fazla genç oyuncu transfer etmemesi gerektiği konusunda fikir olmadan devam ediyoruz. Yeter artık" dedi.