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Real Madrid'de Arda Güler kavgası

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Real Madrid'in Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup ettiği maçta Arda Güler ve Endrick'in yedek kulübesinde kalması, taraftarlar arasında tartışmaları alevlendirdi. Carlo Ancelotti'nin iki genç oyuncuyu oyuna almayışı, taraftarları birbirine düşürdü. Sosyal medyada taraftarlardan biri, "Arda Güler'i oynatmayan Carlo Ancelotti çünkü oyuncu yönetiminde iyi değil" şeklinde eleştiri getirdi.

Real Madrid sahasında Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti. Maça yedek başlayan Arda Güler ve Endrick yine Carlo Ancelotti tarafından oyuna alınmadı. İtalyan teknik adamın bu kararı Real Madrid taraftarlarını birbirine düşürdü.

TARTIŞMALAR ÇIKTI

Genç futbolcuların oyuna alınmaması taraftarları birbirine düşürdü. Sosyal medyada bir Real Madrid taraftarı; "Arda Güler'i oynatmayan Carlo Ancelotti çünkü oyuncu yönetiminde iyi değil. Zidane gibi bir teknik direktör şimdiye kadar Arda/Endrick ve tüm kenar oyunculardan en iyi verimi alırdı. Bu bir antrenörlük sorunu" şeklinde bir eleştiri yaptı.

Başka bir taraftarı ise, "Endrick ve Arda Güler'in dakika alamadığı bir maç daha, bu koç tam bir rezalet. Bu kötü oyunla Ancelotti'nin şimdi lütfen gitmesi veya daha fazla genç oyuncu transfer etmemesi gerektiği konusunda fikir olmadan devam ediyoruz. Yeter artık" dedi.

Real Madrid'de Arda Güler kavgası
Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAlattin sert:

veeee dozumuz geldi yine :)

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Haber YorumlarıSer_hat:

Ancelotti mi yönetemiyor.Adamın kazandığı kupalar Fenerin toplam kupalarından fazladır

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Haber YorumlarıCuma Agsu:

zaten tek isimiz arda...arda da arda arda arda yeter artik gınagı geldi

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