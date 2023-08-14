Real Madrid, Courtois'nın yerini çabuk doldurdu! Kepa resmen imzayı attı
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Real Madrid, Thibaut Courtois'nın sakatlığı sonrası Chelsea'den Kepa'yı kiralık olarak renklerine bağladı. İspanyol eldivenin sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.
Real Madrid'de Thibaut Courtois'nın ön çapraz bağlarının kopması büyük şok yaratmıştı. Eflatun-beyazlılar, Belçikalı kalecinin yerini Chelsea'den Kepa ile doldurdu.
KALENİN YENİ SAHİBİ
Real Madrid, Chelsea'den Kepa'yı satın alma opsiyonu olmadan sezon sonuna kadar kiraladı. 27 yaşındaki kaleci için 15.30'da imza töreni düzenlenecek.
59 MAÇTA GOL YEMEDİ
Kepa, Chelsea kalesini 163 maçta korudu. İspanyol eldiven bu karşılaşmaların 59'unda kalesini gole kapadı. Kepa, kalesinde ise 175 gol gördü.
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