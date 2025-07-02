Real Madrid Çeyrek Finale Yükseldi

Real Madrid Çeyrek Finale Yükseldi
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Real Madrid, Gonzalo'nun attığı tek golle Juventus'u mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Arda Güler'li Real Madrid, Kenan Yıldız'lı Juventus'u tek golle geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda İspanya La Liga ekibi Real Madrid ile İtalya Serie A temsilcisi Juventus, Miami'deki Hard Rock Stadı'nda karşı karşıya geldi. TSİ 22.00'de başlayan mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı. Szymon Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlendi. Maçın büyük bölümünde rakibine üstünlük kuran Real Madrid, karşılaşmayı da tek golle kazandı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 54'üncü dakikada Gonzalo kaydetti. Bu sonucun ardından Real Madrid adını çeyrek finale yazdırdı. Juventus ise turnuvaya veda etti. Real Madrid'de Arda Güler, 78 dakika sahada kalırken, Juventus'ta ise Kenan Yıldız 71 dakika süre aldı.

Real Madrid, çeyrek finalde Borussia Dortmund - Monterrey galibiyle eşleşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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