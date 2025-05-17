Real Madrid, Bournemouth'un Genç Stoperi Dean Huijsen ile Anlaştı

Real Madrid, Bournemouth'un Genç Stoperi Dean Huijsen ile Anlaştı
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LaLiga kulübü Real Madrid, İngiliz ekibi Bournemouth'un genç stoperi Dean Huijsen ile 1 Haziran'dan itibaren başlayacak beş yıllık bir anlaşma yaptığını duyurdu. 20 yaşındaki Huijsen, İspanya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

LaLiga kulübü Real Madrid, İngiliz Premier Lig ekibi Bournemouth'un genç stoperi Dean Huijsen ile anlaştığını duyurdu.

Resmi web sitesinden yaptığı açıklamada İspanyol devi, 1 Haziran tarihinde kulübe katılacak 20 yaşındaki genç İspanyol ile beş yıllık anlaşmaya varıldığını belirtti.

İspanya Milli takımı formasını 2 kez giyen ve 2024-25 sezonunda "Premier Lig Yılın Genç Oyuncusu" ödülüne aday gösterilen Hujisen, Juventus ve Roma forması da giydi.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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