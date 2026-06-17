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Real Madrid, Bernardo Silva'yı kadrosuna kattı

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Real Madrid, Manchester City'den 31 yaşındaki Portekizli futbolcu Bernardo Silva ile 2028'e kadar sözleşme imzaladı.

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Portekizli futbolcu Bernardo Silva'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde son olarak Manchester City forması giyen Bernardo Silva, İngiliz ekibiyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İngiltere Premier Lig, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İngiltere Lig Kupası ve 3'er İngiltere Kupası (FA Cup) ile İngiltere Süper Kupası kazandı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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