Real Madrid, Bayern Münih'i Yenerek Play-Off'a Yükseldi
THY Avrupa Ligi play-in son maçında Real Madrid, Bayern Münih'i 93-71 yenerek play-off biletini aldı. İspanyol ekibi play-off'ta Olympiakos ile eşleşti.
Salon: Movistar Arena
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa), Gytis Vilius (Litvanya)
Real Madrid : Campazzo 12, Deck 7, Abalde 13, Hezonja 19, Tavares 10, Gonzalez 3, Musa 16, Garuba 3, Ibaka 7, Llull, Feliz 3, Rathan-Mayes
Bayern Münih : Weiler-Babb 3, Lucic 7, Booker 10, Obst 12, Voigtmann 5, Giffey 5, Napier 19, Kharchenkov 4, Brankovic 4, Harris 2
1. Periyot: 33-17
Devre: 52-33
3. Periyot: 73-55
Basketbolda THY Avrupa Ligi play-in son maçında Real Madrid, konuk ettiği Bayern Münih'i 93-71 yenerek play-off biletini alan son takım oldu.
İspanyol ekibi, play-off'ta Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile eşleşti.
İki Türk ekibinin de mücadele edeceği play-off eşleşmeleri şöyle:
Olympiakos-Real Madrid
Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol
Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes
Monaco-Barcelona