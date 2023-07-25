Real Betis, Marc Bartra transferini Türk dizisindeki sahne ile duyurdu

Trabzonspor'dan ayrılan Marc Bartra, eski takımı Real Betis ile anlaştı. İspanyol ekibi, Marc Bartra transferini Türk dizisinden bir sahne ile duyurdu.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Betis, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden savunma oyuncusu Marc Bartra'yı kadrosuna kattı. İspanyol temsilcisi, Bartra transferini Türk dizisine ait bir sahne ile duyurdu.

KARA SEVDA'DAN KESİT YAYINLADILAR

Real Betis'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kara Sevda adlı dizinin bir sahnesi kesit alınarak Marc Bartra transferi açıklandı.

TRABZON'DA 4 GOLE İMZA ATTI

ariyerinde Barcelona ve Borussia Dortmund formalarını giymesinin ardından 2018'de Real Betis'e geçen Bartra, 2022'de ise 1,25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer olmuştu. Trabzonspor'da tüm kulvarlarda 40 maçta 4 gole imza atan İspanyol stoper, karşılıklı anlaşmaya varılmasının ardından Karadeniz temsilcisiyle iki hafta önce yollarını ayırmıştı.