Haberler

Rayo Vallecano, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Rayo Vallecano, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanyol ekip Rayo Vallecano, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Samsunspor ile karşılaşacak. Antrenmanları tamamlayan takım, teknik direktör Inigo Perez Soto yönetiminde idman yaptı.

İSPANYA temsilcisi Rayo Vallecano, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

19 Mayıs Stadyumu'nda teknik direktör Inigo Perez Soto yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarın oynanacak karşılaşmanın taktik çalışması gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler

İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı

Artık onlar da Fenerbahçeli
Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurumspor'u 11 dakikada darmadağın ettiler

Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurum'u 11 dakikada darmadağın ettiler
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar

Dünyayı ayağa kaldıran karar
Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı

Artık onlar da Fenerbahçeli
Daha önce böyle bir uyarı levhası görmediniz! Bayer Leverkusen'den Arsenal'in köşe vuruşlarına esprili önlem

Daha önce böyle bir uyarı levhası asla görmediniz
Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi

Kızdıracak tahmin! Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi