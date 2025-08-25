Ravza Bodur, Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonu

Manisalı badmintoncu Ravza Bodur, kariyerinin ilk büyükler Türkiye Şampiyonluğunu kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi. Turnuvada 'En Centilmen Sporcu' ödülünü de aldı.

Daha önce alt yaş kategorilerinde birçok şampiyonluk elde eden Manisalı badmintoncu Ravza Bodur, kariyerinin ilk büyükler Türkiye Şampiyonluğunu kazanarak başarılarını devam ettirdi.

Ankara'da 19-23 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde Manisalı Ravza Bodur Türkiye Şampiyonu oldu.

Ravza Bodur ve Manisa il antrenörü Zeliha Demir, turnuva boyunca sergiledikleri centilmen davranışlarından ötürü ayrıca "En Centilmen Sporcu" ve "En Centilmen Antrenör" ödüllerine layık görüldü.

Daha önce alt yaş kategorilerinde de birçok şampiyonluk yaşayan Bodur'un, büyükler kategorisinde ilk kez Türkiye Şampiyonluğuna uzanması büyük bir sevinç yaşanmasını sağladı.

Ravza Bodur'un antrenörleri Zeliha ve Okan Demir çifti, desteklerinden ötürü Federasyon Başkanı Ercan Yıldız ve yönetim kuruluna, ayrıca sporcunun gelişimini yıllardır yakından takip eden Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk'e teşekkür etti. - MANİSA

