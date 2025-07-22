Rasim Ozan Kütahyalı Osimhen'in Galatasaray'dan kaç para alacağını açıkladı

Rasim Ozan Kütahyalı Osimhen'in Galatasaray'dan kaç para alacağını açıkladı
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Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Victor Osimhen'in kulüpten alacağı ücret, Rasim Ozan Kütahyalı tarafından açıklandı. Kütahyalı, Osimhen'in yıllık maaş, sponsor ve imaj hakları dahil toplamda 30 milyon euro kazanacağını belirtti.

Rasim Ozan Kütahyalı Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Victor Osimhen ile ilgili konuştu. Galatasaray, uzun süredir transfer etmek istediği Victor Osimhen transferinde mutlu sona yaklaştı. Rasim Ozan Kütahyalı, Osimhen'in Galatasaray'dan toplamda kaç para kazanacağını açıkladı.

''TOPLAM 30 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK''

Osimhen ile ilgili konuşan Kütahyalı, " Galatasaray, Osimhen'e senelik maaş, sponsor, imaj hakları vs toplam 30 milyon euro maaş verecek. Bu konuda devlet de Türk takımlarına vergi konusunda tolerans gösteriyor" dedi.

Kütahyalı'nın diğer sözleri şöyle;

"Bence Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen'in en az 10 gol atması lazım. Eğer Galatasaray, Kasım ayında veya Aralık ayında Avrupa'ya havlu atarsa taraftar tepki gösterir. Bu kadronun bahanesi yok. Galatasaray bir aksilik yaşamazsa bu sene 4 sene üst üste şampiyon olacak hatta böyle giderse 6 sene üst üste şampiyonluk kazanırlar. Hakemler bile Fenerbahçe'yi yarışta tutamaz."

"Osimhen insanüstü bir oyuncu. Çok haysiyetli, kendi kimliğini hiçbir zaman inkar etmedi. Napoli'de çok başka sıkıntılar yaşadı ama Galatasaray ona kucak açtığı için inanılmaz bir sevgi gördü. Tek bir eksiği var Icardi gibi bitiriciliği yok. Ama Icardi'nin de Osimhen gibi fiziği yok. Bence Okan Buruk, hem Icardi'yi hem de Osimhen'i yan yana oynatmalı. Tottenham maçındaki oyunu herkes gördü. Galatasaray 4 attı, 8 tane de atabilirdi. O Tottenham Avrupa Ligi'ni kazandı."

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıemre PURTUL:

4 yılda 120 milyon euro (tabii zam gelmezse) 75 de bonservis 195milyon euro vay yavrum vayyyyy bi sakatlandı gitti 200 milyon euro çöpe sonra türk futbolu neden böyle vasat...

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