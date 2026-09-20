Rangers, Old Firm'de Celtic'i 1-0 yenerek ligde üst üste 5. galibiyetini aldı

Rangers, Old Firm'de Celtic'i 1-0 yenerek ligde üst üste 5. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rangers, İskoçya Premiership'in 7. haftasında Old Firm derbisinde Celtic'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ryan Don Naderi'nin 33. dakikadaki golüyle ligde üst üste 5. galibiyetini alan Rangers puanını 16'ya çıkarırken Celtic ise bu sezonki ilk yenilgisini alarak 18 puanda kaldı.
Rangers, İskoçya Premiership'in 7. haftasında Old Firm derbisinde deplasmanda karşılaştığı Celtic'i 1-0'lık skorla mağlup etti.
İskoçya Premiership'in 7. haftasındaki derbide Celtic ile Rangers, Celtic Park'ta karşı karşıya geldi. Konuk ekip, ilk yarısında bulduğu golle müsabakadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Rangers'a galibiyeti getiren golü 33. dakikada Ryan Don Naderi kaydetti.
Ligde üst üste 5. galibiyetini kazanan Rangers puanını 16'ya çıkardı. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Celtic ise 18 puanda kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı