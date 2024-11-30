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RAMS Global Cizre Belediyespor Deplasmanda TÜRŞAD ile Karşılaşıyor

RAMS Global Cizre Belediyespor Deplasmanda TÜRŞAD ile Karşılaşıyor
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, 11. haftada yarın TÜRŞAD ile yapacağı deplasman maçının hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu, takımın son haftalarda yaşadığı şanssız mağlubiyetleri telafi etmek için bu maçı kazanmak istediklerini ifade etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, 11. haftada yarın deplasmanda TÜRŞAD ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşma öncesindeki son çalışma, Cizre 100.Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu ve yardımcıları Burak Köse ve Behmen Cıvıldak yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenör Cıvıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Son haftalarda şansız mağlubiyetler alıyoruz. Yarın bu şansızlığımızı kırarak maçı kazanmak istiyoruz. Bitlis'e maçı kazanmak için gidiyoruz, inşallah kazanarak döneriz." ifadelerini kullandı.

RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın saat 13.00'te Adilcevaz Spor Salonu'nda TÜRŞAD ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor
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