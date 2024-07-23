Rams Başakşehir, La Fiorita 1967 maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda La Fiorita 1967 ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, Dinamik ısınmayla başlayadı ve hücum çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idman ile La Fiorita 1967 maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL