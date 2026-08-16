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Başakşehir-Kocaeli maçının VAR hakemi belli oldu

Başakşehir-Kocaeli maçının VAR hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında bugün oynanacak RAMS Başakşehir-Kocaelispor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında bugün oynanacak RAMS Başakşehir- Kocaelispor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında RAMS Başakşehir, saat 19.00'da sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Murat Ergin Gözütok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak.

RAMS Başakşehir - Kocaelispor maçının VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu'na AVAR'da Gökhan Barcın eşlik edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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