RAMS Başakşehir'in yeni transferi Josef de Souza, Adana Demirspor maçını tribünden izledi

RAMS Başakşehir'in Çin ekibi Beijing Guoan'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Josef De Souza, Adana Demirspor mücadelesini tribünden takip etti.

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Çin ekiplerinden Beijing Guoan'dan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'yı geçtiğimiz pazartesi günü kadrosuna katmıştı. Josef, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında turuncu-lacivertlilerin Adana Demirspor'u konuk ettiği müsabakayı tribünden takip etti.

34 yaşındaki futbolcu, daha önce Süper Lig'de 2015-2018 yıllarında Fenerbahçe, 2020-2023 yıllarında ise Beşiktaş forması giydi. - İSTANBUL