RAMS Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlık
RAMS Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de Nelson Semedo, sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi. Portekizli oyuncunun yerine Kerem Aktürkoğlu oyuna girdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilere bu karşılaşmada kötü haber geldi.
NELSON SEMEDO SAKATLIK YAŞADI
Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, 16. dakikada maruz kaldığı bir faul sonucu yerde kaldı. Semedo, arka adalesini tutarak yedek kulübesine doğru değişiklik işaretinde bulundu. Sakatlığı ciddi olan oyuncu, sekerek saha kenarına geldi.
OYUNA KEREM AKTÜRKOĞLU GİRDİ
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Semedo'nun yerine Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna soktu. İtalyan hoca, maça sol kanatta başlayan Oğuz Aydın'ı sağ bek pozisyonuna çekti.