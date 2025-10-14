RAMS Başakşehir Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Topla ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas ve taktik çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi. Nuri Şahin, sahasında oynayacağı maçta ilk iç saha galibiyetini lider Galatasaray'a karşı almak istiyor. Kritik mücadeleye bu motivasyonla hazırlanan Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.