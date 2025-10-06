Haberler

RAMS Başakşehir, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı
RAMS Başakşehir, Galatasaray ile oynayacağı Süper Lig maçı için antrenmanlara başladı. İdmana dinamik ısınma ile başlanarak, hücum çalışmaları yapıldı ve çift kale maçla tamamlandı.

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in sekizinci haftasında Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, hücum çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
