RAMS Başakşehir FK, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Takım, akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler yarın yapacağı idmanla Zecorner Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
