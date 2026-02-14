Haberler

RAMS Başakşehir FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler yarın saat 20.00'de Beşiktaş'ı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda konuk edecek. Bu mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

