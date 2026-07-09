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Başakşehir, genç stoper Emin Bayram'ı kadrosuna kattı

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RAMS Başakşehir, Belçika'nın KVC Westerlo takımından 23 yaşındaki stoper Emin Bayram ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray altyapısından yetişen oyuncu, geçen sezon Belçika'da 39 maça çıktı.

RAMS Başakşehir, Belçika'nın KVC Westerlo takımında forma giyen 23 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı 4 yıllığına renklerine bağladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Belçika Pro Lig ekiplerinden KVC Westerlo forma giyen Emin Bayram ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Emin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray altyapısında yetişen ve 2024 yılında sarı-kırmızılılardan KVC Westerlo'ya transfer olan Emin Bayram, geçen sezon Belçika temsilcisinde 39 maça çıktı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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