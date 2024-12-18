RAMS Başakşehir Belçika'ya Gitti
UEFA Konferans Ligi'nde Cercle Brugge ile karşılaşacak olan RAMS Başakşehir kafilesi, özel uçakla Belçika'nın Ostend Havalimanı'na ulaştı. Maç yarın TSİ 23.00'te oynanacak.
UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son hafta maçında yarın Belçika ekibi Cercle Brugge ile karşılaşacak RAMS Başakşehir, Belçika'ya geldi.
İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Ostend Havalimanı'na gelen RAMS Başakşehir kafilesi, otobüsle bir saat uzaklıktaki Brugge şehrinde konaklayacağı otele ulaştı.
Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri süren Ömer Ali Şahiner ve Serdar Gürler Belçika'ya getirilmedi.
Cercle Brugge ile RAMS Başakşehir arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor