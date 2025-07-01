RAMS Başakşehir, Bayern Münih'ten Kaleci Stancic'i Transfer Etti

RAMS Başakşehir, son olarak Bayern Münih Akademisi'nde forma giyen kaleci Luca Ekrem Stancic ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Konuyla ilgili turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Luca Ekrem Stancic. Kulübümüz, son olarak Bayern Münih Akademisi'nde forma giyen Luca Ekrem Stancic ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Luca Ekrem Stancic'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL