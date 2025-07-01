RAMS Başakşehir, Bayern Münih'ten Kaleci Stancic'i Transfer Etti

RAMS Başakşehir, Bayern Münih'ten Kaleci Stancic'i Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir, Bayern Münih Akademisi'nde forma giyen kaleci Luca Ekrem Stancic ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. Kulüp, Stancic'e hoş geldin dedi ve başarılar diledi.

RAMS Başakşehir, son olarak Bayern Münih Akademisi'nde forma giyen kaleci Luca Ekrem Stancic ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Konuyla ilgili turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Luca Ekrem Stancic. Kulübümüz, son olarak Bayern Münih Akademisi'nde forma giyen Luca Ekrem Stancic ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Luca Ekrem Stancic'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih

Defne Samyeli'den cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık

Yeni ittifak mı doğuyor? Ümit Özdağ yeşil ışık yaktı
Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi

Keçi çobanı tarafından keşfedildi! 7,7 milyon yıllık
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.