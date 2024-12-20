RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
UEFA Konferans Ligi 6. ve son hafta maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Cercle Brugge ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti. İlk 24'e giremeyen RAMS Başakşehir, bu sonuçla 6 puanda kaldı. Maçta temsilcimizin golü 74. dakikada Krzysztof Piatek'ten gelirken, Brugge 82. dakikada Brunner ile eşitliği yakaladı. Puanını 11'e çıkaran Brugge ise ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna çıktı.
UEFA Konferans Ligi 6. ve son hafta maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Cercle Brugge ile karşılaştı. Jan Breydel Stadı'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.
AVRUPA'YA VEDA ETTİK
RAMS Başakşehir'in golü 74. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi. Brugge, 82. dakikada Brunner ile eşitliği yakaladı. RAMS Başakşehir bu sonuçla 6 puanda kaldı.
İlk 24'e giremeyen temsilcimiz turnuvaya veda etti. Puanını 11'e çıkaran Brugge ise ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna çıktı.