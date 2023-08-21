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Ramos'tan vazgeçen Beşiktaş, Bonucci bombasını patlatıyor

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Sergio Ramos transferinden vazgeçen Beşiktaş, dünyaca ünlü bir başka stoper Leandro Bonucci'yi kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncuyu renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor.

Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Sergio Ramos'tan vazgeçmesinin ardından rotayı Leonardo Bonucci'ye kırdı. Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü İtalyan stoper için tüm şartları zorlayacak.

BONUCCI İÇİN GİRİŞİMLER DEVAM EDİYOR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Beşiktaş, Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Siya-beyazlılar, kendisine takım arayan 36 yaşındaki stoper için tüm kozlarını oynayacak.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

9 kez İtalya Serie A şampiyonluğu yaşayan Bonucci, 4 kez İtalya Kupası, 5 kez de İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. İtalya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Bonucci, bir kez de yılın futbolcusu seçildi.

Ramos'tan vazgeçen Beşiktaş, Bonucci bombasını patlatıyor

Ramos'tan vazgeçen Beşiktaş, Bonucci bombasını patlatıyor

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