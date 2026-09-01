Haberler

Ramazan Yılmaz dünya ikincisi oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Milli bisikletçi, UCI Pist Bisikleti Dayanıklılık Dünya Sıralaması'nda ikinci sıraya çıkarak Şanghay'daki Dünya Şampiyonası'na doğrudan katılım hakkı kazandı

Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Dayanıklılık Dünya Sıralaması'nda ikinci sıraya yükseldi.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) pist bisikleti dayanıklılık dünya sıralamasında Ramazan Yılmaz, 3 bin 976 puanla bir basamak yükselerek dünya ikinciliğine yerleşti.

Sıralamanın zirvesinde 5 bin 171 puanla Alman sporcu Moritz Augenstein yer aldı.

Ramazan, elde ettiği dereceyle 14-18 Ekim tarihlerinde Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek UCI Pist Bisikleti Dünya Şampiyonası'na doğrudan katılım hakkı kazandı.

21 yaşındaki milli sporcu, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na puan veren Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: AA
Adli yıl açılışı töreni başladı

Adli yıl açılışı töreni başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bombalar peş peşe patlıyor! Galatasaray'dan saat başı transfer

Galatasaray'dan saat başı transfer

Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Mourinho'dan 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna olay yanıt

"Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
İşte Özgür Özel'in 'Hakkımı helal etmeyeceğim' dediği 4 isim

İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı

5 market zincirinden aldılar, 20 numunenin 19'u "zehir" çıktı
Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu

Bir ailenin iki direği birden yıkıldı
Murat Dalkılıç: “Günlerce Komada Kaldım”

Murat Dalkılıç: “Günlerce Komada Kaldım”