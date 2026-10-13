Ramazan Yılmaz, Çin'deki Dünya Pist Bisikleti Şampiyonası'nda 4 disiplinde yarışacak

UCI Dünya Pist Bisikleti Şampiyonası, yarın Çin'in Şanghay kentinde başlayacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre şehirle aynı adı taşıyan Şanghay Velodromu'nda düzenlenecek organizasyonda milli sporcu Ramazan Yılmaz mücadele edecek.

UCI dayanıklılık sıralamasında dünya ikincisi olarak Dünya Pist Bisikleti Şampiyonası'na katılım kriterini yerine getiren ilk Türk sporcu olan Ramazan Yılmaz, organizasyonda scratch, puan yarışı, omnium ve eliminasyon olmak üzere dört farklı disiplinde yarışacak.

Milli bisikletçi, 15 Ekim Perşembe günü scratch, 16 Ekim Cuma günü puan yarışı, 17 Ekim Cumartesi günü omnium, 18 Ekim Pazar günü ise eliminasyon kategorilerinde piste çıkacak.

Kadınlar ve erkeklerde toplam 22 dünya şampiyonunun belirleneceği organizasyonda 47 ülkeden 417 sporcu kayıtlı bulunuyor.

18 Ekim Pazar günü sona erecek şampiyonada, elde edilecek sonuçlar 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na kota mücadelesi açısından da önem taşıyor.

Kaynak: AA