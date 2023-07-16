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Ramazan Yılmaz Avrupa Pist Şampiyonası'nda üçüncü oldu

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Portekiz'in Anadia kentinde düzenlenen UEC U23 ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası'nda Points Race finalinde milli sporcu Ramazan Yılmaz üçüncü oldu. Yılmaz, 25 km mesafedeki yarışta üçüncü sırada yer aldı ve Türk bisiklet tarihindeki üçüncü madalyasını kazandı.

Portekiz'in Anadia kentinde Avrupa Bisiklet Birliği tarafından düzenlenen UEC U23 ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası'nda Points Race (Puanlı Yarış) finalinde milli sporcu Ramazan Yılmaz Avrupa üçüncüsü oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Avrupa Pist Şampiyonası Ramazan Yılmaz Portekiz Spor Haberler

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