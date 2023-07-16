Ramazan Yılmaz Avrupa Pist Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Portekiz'in Anadia kentinde düzenlenen UEC U23 ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası'nda Points Race finalinde milli sporcu Ramazan Yılmaz üçüncü oldu. Yılmaz, 25 km mesafedeki yarışta üçüncü sırada yer aldı ve Türk bisiklet tarihindeki üçüncü madalyasını kazandı.