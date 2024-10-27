Ramazan Efe Yılmaz, Gençler Avrupa Şampiyonu Oldu

Polonya'nın Raszyn şehrinde yapılan Gençler Avrupa Şampiyonası'nda yarışan Çankırılı Ramazan Efe Yılmaz, 55 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Çankırılı sporcu Ramazan Efe Yılmaz 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı. Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 55 kiloda podyuma çıkan Ramazan Efe Yılmaz, silkmede 131 kiloluk kaldırışıyla altın, toplamda ise 230 kiloyla gümüş madalya elde etti. Yılmaz, koparmada ise 99 kiloluk kaldırışıyla 6. sırada yer aldı. Çankırılı halterci, böylece üçüncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti. - ÇANKIRI