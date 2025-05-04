Ramazan Civelek, Alanyaspor'a Karşı Gol Attı

Ramazan Civelek, Alanyaspor'a Karşı Gol Attı
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Kayserispor'un orta saha oyuncusu Ramazan Civelek, Süper Lig'deki Alanyaspor maçında takımının tek golünü atarak ligdeki 3. golüne ulaştı. Civelek, son 6 maçta 3 gol kaydetti.

Kayserispor'un başarılı oyuncu Ramazan Civelek ligdeki 3. golünü attı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da orta saha oyuncusu Ramazan Civelek 3. golünü attı. Sarı kırmızılı takımın 28 yaşındaki oyuncusu, Alanyaspor maçında takımının tek golünü atan isim oldu. Alanyaspor maçına 11'de başlayan ve karşılaşmanın 52. dakikasında topu ağlara göndererek takımına beraberliği getiren Ramazan Civelek gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Son haftalarda oynadığı futbol ve attığı goller ile dikkat çeken Ramazan Civelek, son 6 maçta 3 gol kaydetti. Ramazan; bu sezon Hatayspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarında gol sevinci yaşadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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