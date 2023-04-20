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Rakip futbolcuyu yumruklamıştı! Real Madrid'in yıldızına felaket ceza

Rakip futbolcuyu yumruklamıştı! Real Madrid'in yıldızına felaket ceza

Spor Haberleri

Maç sonrası Villarrealli Baena'yı otoparkta yumruklayıp gözünü morartan Real Madrid'in Uruguaylı yıldızı Fede Valverde'ye 4 ila 12 maç men cezası gelebileceği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Villarealli Baena'yı yumruklayan Federico Valderde'ye kötü haber gelebilir. Relevo'da yer alan habere göre, Baena'yı otoparka çağırıp yumruklayan yıldız oyuncuya 4 ila 12 maç arası ceza verilebileceği ifade edildi.

La Liga'nın Ulusal Şiddetle Mücadele Komisyonu, Valverde ile ilgili dosyayı spor adalet sistemine gönderdi. Uruguaylı yıldızın ciddi bir ceza alma riskiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı. Komisyonun oyuncu ile ilgili kararını kısa süre içinde vereceği ifade edildi.

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Federico Valverde, Villarreal'in oyuncusu Alejandro Baena'ya otoparkta yumruklu saldırı gerçekleştirdi. İspanyol basınının iddialarına göre, Uruguaylı futbolcu, maç içerisinde girdikleri bir pozisyonun ardından Baena'ya seslenerek "Çıkışa gel, otoparkta seni bekliyorum!" şeklinde konuştu ve onu yumruklayacağını haber verdi.

Villarreal'in kanat oyuncusunun, otoparkta yaşanan olayın ardından yanağının şiştiği ve gözünün biraz morardığı görüntülendi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Real Madrid La Liga Spor Haberler

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