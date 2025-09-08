Haberler

Rakibine tüküren Luis Suarez'e men cezası

Inter Miami forması giyen Luis Suarez, "Seattle" görevlisine maç sonunda tükürdüğü için 6 maç men cezası aldı.

MLS, Inter Miami'nin Uruguaylı forveti Luis Suarez'in 31 Ağustos'ta Seattle Sounders ile oynanan Lig Kupası finalindeki tükürme olayı nedeniyle maçlardan men edildiğini duyurdu.

RAKİP TAKIMIN TEKNİK HEYETİNE TÜKÜRDÜ

MLS'ten yapılan açıklamada, "MLS, Seattle Sounders ve Inter Miami arasında oynanan 2025 Lig Kupası Finali'nin ardından yaşanan olaylarla ilgili disiplin cezalarını açıkladı. Luis Suarez (Inter Miami), MLS normal sezonunda 3 maçlık men cezası aldı." denildi.

TOPLAM DA 6 MAÇ MEN CEZASI

Inter Miami forveti, MLS'de 13 Eylül'deki Charlotte FC, 16 Eylül'deki Seattle Sounders ve 20 Eylül'deki DC United maçlarını kaçıracak. MLS kararı, Lig Kupası Disiplin Komitesinin Suarez'in son düdükten sonraki davranışları nedeniyle Lig Kupası'ndan 6 maç men cezası almasının ardından geldi. Böylece Suarez, MLS'de 3, Lig Kupası'ndaki 6 maçtan men edilmiş oldu. Inter Miami, Lig Kupası finalinde Sounders'a 3-0 yenildikten sonra Suarez, sahada rakip takımın teknik ekibinden bir kişiye tükürmüştü.

GEÇMİŞİ DE ÇOK OLAYLI

Suarez, 2011 yılında Liverpool'da oynarken Manchester United'ın defans oyuncusu Patrice Evra'ya ırkçı hakarette bulunduğu gerekçesiyle sekiz maç men cezası almıştı. Forvet oyuncusu, Ajax, Liverpool ve Uruguay formaları giydiği dönemde üç ayrı ısırma olayından dolayı ceza almıştı.

