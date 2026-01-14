Rakibe hiç acımadılar! 9-0'lık inanılmaz maç

Marsilya, Fransa Kupası Son 32 Turu'nda adeta gövde gösterisi yaptı. Fransız ekibi, alt lig temsilcisi FC Bayeux'yü deplasmanda 9-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

MAÇTA FARK ERKEN AÇILDI

Marsilya, karşılaşmada skor üstünlüğünü ilk yarıda kurdu. 13. dakikada Angel Gomes'in golüyle perde açılırken, 19. dakikada Hamed Junior Traore farkı ikiye çıkardı. 26. dakikada Mason Greenwood, 32. dakikada ise Amine Gouiri'nin golüyle Marsilya ilk yarıda rahatladı.

GOL YAĞMURU İKİNCİ YARIDA DA SÜRDÜ

Konuk ekip, ikinci yarıda da hız kesmedi. 49. dakikada Greenwood yeniden sahneye çıkarken, 55. dakikada Gouiri'nin golüyle fark daha da açıldı. Son bölümde Conrad Egan Riley (80), Neal Maupay (86) ve Greenwood (90) fileleri havalandırdı.

GREENWOOD'TAN HAT-TRICK VE 2 ASİST

Karşılaşmanın yıldızı Mason Greenwood oldu. İngiliz oyuncu hat-trick yaparken, iki golün de asistini veren isim olarak öne çıktı.

GOUIRI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Adı zaman zaman Galatasaray ile anılan Amine Gouiri de mücadelede iki gol kaydederek galibiyete önemli katkı sağladı.