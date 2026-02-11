Haberler

Rakibe gol oldu yağdılar! En-Nesyri yeni takımında resmen alev aldı

Rakibe gol oldu yağdılar! En-Nesyri yeni takımında resmen alev aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Asya AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Ittihad, Al Gharrafa'yı 7-0 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe'den transfer edilen Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla çıktığı ikinci maçında ilk golünü attı ve bir asist yaparak galibiyete önemli bir katkı sağladı. Bu sonuçla Al Ittihad puanını 12'ye yükseltirken, Al Gharrafa ise 6 puanda kaldı.

  • Al Ittihad, Asya AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Gharrafa'yı 7-0 yendi.
  • Youssef En-Nesyri, Al Ittihad ile çıktığı ikinci maçında 1 gol ve 1 asist yaptı.
  • Al Ittihad, maç sonrası puanını 12'ye yükseltti.

Asya AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Ittihad, sahasında Al Gharrafa'yı 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Fenerbahçe'den Suudi Arabistan temsilcisine transfer olan Youssef En-Nesyri, karşılaşmaya damga vurdu.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan mücadelede Al Ittihad'ın açılış golü henüz 3. dakikada Youssef En-Nesyri'den geldi. Kış transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den ayrılan Faslı forvet, yeni takımıyla çıktığı ikinci maçında ilk golünü kaydetti.

BİR DE ASİST YAPTI

En-Nesyri, karşılaşmada yalnızca golle değil asistle de katkı sağladı. Houssem Aouar'ın 2., takımının ise 5. golünde asist yapan Faslı futbolcu, mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

Al Ittihad'ın diğer gollerini 20, 58 ve 79. dakikalarda Houssem Aouar, 49 ve 62. dakikalarda Roger Fernandes ile 51. dakikada Danilo Pereira kaydetti.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Al Ittihad puanını 12'ye yükseltti. Al Gharrafa ise 6 puanda kaldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı

İşte yeni İçişleri Bakanımız! Bu görüntülerle adeta zihinlere kazındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatının baharındaydı! Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi

Nehirle denizin buluştuğu noktadan 10 gün sonra acı haber geldi
ABD Başkan Yardımcısı Vance'den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev'e olay sözler

Trump'ın yardımcısından kameralar karşısında Aliyev'e olay sözler
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak

Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı

CHP'li belediye başkanı, mide bulandıran suçlamayla tutuklandı
Hayatının baharındaydı! Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi

Nehirle denizin buluştuğu noktadan 10 gün sonra acı haber geldi
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı

Kendi ülkelerinde Türk askerlerini görünce hayretler içinde kaldılar
Dua Lipa'nın makyajsız görüntüsü şaşırttı

Dua Lipa'nın makyajsız görüntüsü şaşırttı