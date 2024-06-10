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Rakamı duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin Mourinho'ya verdiği transfer bütçesi ortaya çıktı

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Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı Victor Becali, sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik adama 100 milyon euronun üzerinde transfer bütçesi verdiğini açıkladı. Çok değerli futbolcuların transfer edileceğine vurgu yapan Becali, Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin Mourinho'nun istemesi halinde Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini de söyledi.

Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı Victor Becali, Mourinho istediği takdirde Fenerbahçe'nin Ianis Hagi'yi transfer edebileceğini söyledi. Becali ayrıca, "Mourinho 100 milyon euronun üzerinde oyuncu getirecek. Bu Fenerbahçe'nin sağladığı rekor bütçe ve çok çok değerli oyuncular getirecek" dedi.

"IANIS HAGİ FENERBAHÇE'YE GELEBİLİR"

Rumen basınından Fanatik'e konuşan Becali, "Şu anda Ianis Hagi'nin Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili somut bir bilgimiz yok. Jose Mourinho ile ilişkimizin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Şu anda ortada hiçbir şey yok. Ama bu Ianis Hagi'nin Fenerbahçe'ye gelemeyeceği anlamına gelmiyor. Mourinho Ianis Hagi'yi her zaman sevmiştir. Onu her zaman yüksek kaliteli bir oyuncu olarak gördü. Şu anda Fenerbahçe'de seçimler var. Ortalık sakinleştikten sonra Mourinho da işe koyulur ve transfer listesini yapar" ifadelerini kullandı.

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'den Mourinho'ya rekor transfer bütçesi

MOURINHO'YA REKOR TRANSFER BÜTÇESİ

Galatasaray'da uzun yıllar forma giymiş olan Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi Fenerbahçe'de görmekten büyük mutluluk duyacağını söyleyen Becali, "Ianis'in Fenerbahçe'ye gideceğini şimdiden doğrulayamayız ama yakın gelecekte her şey olabilir. Mourinho 100 milyon euronun üzerinde oyuncu getirecek. Bu Fenerbahçe'nin sağladığı rekor bütçe ve çok çok değerli oyuncular getirecek. Açıkçası Ianis Hagi'nin Fenerbahçe'de oynaması bizim için büyük bir mutluluk olur ama son sözü Mourinho söyleyecek. Şu anda somut bir şey yok ama önümüzdeki saatlerde hatta günlerde her şey olabilir."sözlerini sarf etti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (5)

Murat Celik:

Geçmiş olsun Fenerbahçe Galatasaray şampiyon

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Ali Aksungur:

transfer yapma ile teknik direktör getirme ile olmuyor bu iş yürek işi takım işi takım ruhu

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Veysel null:

kesinlikle öyle. Bak fener bonucci krunic Çağlar aldı hepsi boş çıktı. bu üçüne karşılık Galatasaray Berkan ı aldı Fenerliler dalga geçti ama Berkan şampiyonluk golünü attı Karagümrük e.

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Yaşar Aksoy:

Bu iş parayla transferle olmuyor Malum takım gibi federasyon içine fanatikleri koyacaksın ki her yıl şampiyon olabilesin. O malum takımın bir de yardımcısı başka bir takımı daha var destek veren

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Veysel null:

Avrupa da da mı TFF vardı? Nordstjland ve Olympiakos takımı bu dediğine güldü. hahahahaha

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