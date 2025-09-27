Haberler

Rakam öyle böyle değil! Arsenal'dan Kenan Yıldız'a inanılmaz teklif

Rakam öyle böyle değil! Arsenal'dan Kenan Yıldız'a inanılmaz teklif
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için 60 milyon euroluk teklif hazırlıyor. Ancak Juventus, Kenan'ı geleceğin en önemli projelerinden biri olarak görüyor ve elinden çıkarmak istemiyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için dev bir teklif hazırlığında. Fransız basınında yer alan haberlere göre Londra temsilcisi, genç yıldız için 60 milyon euroyu gözden çıkardı.

JUVENTUS BIRAKMAK İSTEMİYOR

Foot Mercato'nun haberine göre Arsenal, 20 yaşındaki Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istiyor. Ancak Juventus, milli futbolcumuzla yeni sözleşme imzalamayı planlıyor ve genç oyuncuyu elinden çıkarmaya sıcak bakmıyor. İtalyan ekibi, Kenan'ı geleceğin en önemli projelerinden biri olarak görüyor.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor. Juventus ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden milli futbolcu, uzun vadede kulübün en önemli kozlarından biri olarak değerlendiriliyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla 5 maçta görev alan Kenan Yıldız, 2 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında yer alan genç yıldız için Arsenal'in resmi teklifini kısa süre içinde iletmesi bekleniyor.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
