Rahmi Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı Ziyaret Etti

Rahmi Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı Ziyaret Etti
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Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile kulübün gelecek planlaması hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora ve Koç Holding Muhasebe Direktörü Mehmet Apak da yer aldı.

Koç Holding Onursal Başkanı ve Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Rahmi Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'ndaki kulüp binasında gerçekleştirilen ziyarette Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora ile Koç Holding Muhasebe Direktörü Mehmet Apak da yer aldı.

Adalı, kulübün gelecek planlaması hakkında Rahmi Koç ile görüş alışverişinde bulundu.

Rahmi Koç, kulübün seçimli olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa getirilen Serdal Adalı ile yönetim kurulunu tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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