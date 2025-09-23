Haberler

Rahmi Kaan Karahan, Çekya’da Çifte Şampiyonluk Kazandı

Rahmi Kaan Karahan, Çekya’da Çifte Şampiyonluk Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Rahmi Kaan Karahan, Çekya'da düzenlenen Olimpik Umutlar Yarışları'nda U17 K1 500 metre ve U17 K2 1000 metre kategorilerinde şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı. Bu başarı, Muğla ve Türkiye için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Rahmi Kaan Karahan Çekya'da yapılan kano yarışlarında çifte şampiyonluk kazandı.

18-21 Eylül 2025 tarihlerinde Çekya'nın Racice kentinde düzenlenen, 43 ülkeden 750'den fazla sporcunun katıldığı Olimpik Umutlar (Olympic Hopes Regatta) Yarışları'nda Muğla'yı ve ülkemizi temsil eden Rahmi Kaan Karahan, tarihi bir başarıya imza attı. Genç sporcu; U17 K1 500 metre kategorisinde şampiyon oldu, U17 K2 1000 metre kategorisinde ise ekip arkadaşı Hasan Saraç ile birlikte şampiyonluk elde etti. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yetişen ve Köyceğiz Su Sporları Kamp Eğitim Merkezi sporcusu Rahmi Kaan Karahan, bu çifte şampiyonlukla hem Türkiye'ye hem de Muğla'ya büyük bir gurur yaşattı. Başarının mimarları arasında, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kano Antrenörü ve aynı zamanda Milli Takım Antrenörü Ufuk Özcan da yer aldı. Sporcuların uluslararası başarıya ulaşmasında büyük emeği olan Özcan, uzun yıllardır Muğla'da kano sporunun gelişmesi ve genç yeteneklerin yetişmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Milli gururumuz Rahmi Kaan Karahan'ı ve sporcumuzu yetiştiren, aynı zamanda Milli Takım'da da görev yapan antrenörümüz Ufuk Özcan'ı bu tarihi başarıdan dolayı yürekten kutluyoruz. Muğla'da Su Sporları her geçen gün ivme kazanıyor. Genç sporcularımızın disiplinli çalışmaları sayesinde Muğla, su sporlarında Türkiye'nin öncü merkezlerinden biri haline geldi. Rahmi Kaan Karahan'ın elde ettiği çifte şampiyonluk, Muğla'da kano sporunun ve Köyceğiz Su Sporları'nın dünya sahnesinde daha güçlü bir şekilde yer almasını sağladı" - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması! 13 kişi gözaltına alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma! 13 kişi gözaltına alındı
Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?

Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
Otomobildeki vergi kararı sonrası zamlanacak ve indirim gelecek modeller belli oldu

Otomobil alacaklar dikkat! İşte zam ve indirim gelecek modeller
Başı ağrıdığı için ağrı kesici hap içen kadın hayatını kaybetti

Başı ağrıdığı için ağrı kesici ilaç içen kadın hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil fiyatlarını altüst eden vergi kararı! Kimi 500 bin düşecek, kimi cep yakacak

Vergi kararı piyasayı karıştırdı! Ünlü modelde fiyat 500 bin düşüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.