Rahmi Kaan Karahan, Çekya’da Çifte Şampiyonluk Kazandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Rahmi Kaan Karahan Çekya'da yapılan kano yarışlarında çifte şampiyonluk kazandı.

18-21 Eylül 2025 tarihlerinde Çekya'nın Racice kentinde düzenlenen, 43 ülkeden 750'den fazla sporcunun katıldığı Olimpik Umutlar (Olympic Hopes Regatta) Yarışları'nda Muğla'yı ve ülkemizi temsil eden Rahmi Kaan Karahan, tarihi bir başarıya imza attı. Genç sporcu; U17 K1 500 metre kategorisinde şampiyon oldu, U17 K2 1000 metre kategorisinde ise ekip arkadaşı Hasan Saraç ile birlikte şampiyonluk elde etti. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yetişen ve Köyceğiz Su Sporları Kamp Eğitim Merkezi sporcusu Rahmi Kaan Karahan, bu çifte şampiyonlukla hem Türkiye'ye hem de Muğla'ya büyük bir gurur yaşattı. Başarının mimarları arasında, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kano Antrenörü ve aynı zamanda Milli Takım Antrenörü Ufuk Özcan da yer aldı. Sporcuların uluslararası başarıya ulaşmasında büyük emeği olan Özcan, uzun yıllardır Muğla'da kano sporunun gelişmesi ve genç yeteneklerin yetişmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Milli gururumuz Rahmi Kaan Karahan'ı ve sporcumuzu yetiştiren, aynı zamanda Milli Takım'da da görev yapan antrenörümüz Ufuk Özcan'ı bu tarihi başarıdan dolayı yürekten kutluyoruz. Muğla'da Su Sporları her geçen gün ivme kazanıyor. Genç sporcularımızın disiplinli çalışmaları sayesinde Muğla, su sporlarında Türkiye'nin öncü merkezlerinden biri haline geldi. Rahmi Kaan Karahan'ın elde ettiği çifte şampiyonluk, Muğla'da kano sporunun ve Köyceğiz Su Sporları'nın dünya sahnesinde daha güçlü bir şekilde yer almasını sağladı" - MUĞLA