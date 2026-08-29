Leao, Galatasaray Taraftarını Selamladı

Galatasaray'ın İtalya Serie A ekiplerinden Milan'dan transfer ettiği Portekizli futbolcu Rafael Leao, sarı-kırmızılı takımın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sahaya inerek taraftarları selamladı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi RAMS Park'ta konuk etti. Müsabakayı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılarda yeni transfer Rafael Leao da karşılaşmayı tribünden takip etti. Bugün İstanbul'a gelen 27 yaşındaki futbolcu, maçın ardından sahaya inerek taraftarları selamladı. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Leao, bayrak dalgalandırdı ve üçlü çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı