Haberler

Rafa Silva Portekiz'i de karıştırdı

Rafa Silva Portekiz'i de karıştırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yaşadığı kriz sonrası Beşiktaş'tan ayrılarak Benfica'ya transfer olan Rafa Silva, Portekiz'de de gündem oldu. Portekiz basını, yıldız futbolcuyu performansı nedeniyle topa tuttu.

  • Rafa Silva, Beşiktaş'tan Benfica'ya döndükten sonra 5 maçta gol veya asist yapamadı.
  • Portekiz basını, Rafa Silva'nın Benfica'da olumsuz bir hava yarattığını iddia etti.
  • Rafa Silva'nın Real Madrid maçında fiziksel açıdan geride olduğu belirtildi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta yaşadığı kriz sonrası ara transfer döneminde olaylı şekilde eski takımı Benfica'ya geri dönen Rafa Silva, ülkesi Portekiz'i de karıştırdı.

TAKIMDA OLUMSUZ HAVA YARATTI İDDİASI

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Rafa Silva, transfer olduğu günden bu yana takımda olumlu havadan çok olumsuz bir hava yarattı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-0 kaybedilen Real Madrid maçı sonrası, fiziksel açıdan çok geride olduğu belirtilen Portekizli oyuncu için ''Kıpırdayacak hali yok'' yorumları yapıldı.

''GEREKSİZ TRANSFER'' VURGUSU

Haberin devamında, Jose Mourinho'nun istediklerini sahaya yansıtamayan Rafa Silva için gereksiz bir transfer vurgusu yapıldı.

BENFICA PERFORMANSI

Benfica formasını şimdiye kadar 5 maçta giyen Rafa Silva, takımına herhangi bir gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
İndirimli diye vatandaşla böyle dalga geçiyorlar

İndirimli diye vatandaşla böyle dalga geçiyorlar
Bir maçla 92 milyon dolar kazanmıştı! Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor

Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor
İzmir'de milyonluk evi yanan İbrahim Tatlıses'ten yıllar sonra beklenmedik çıkış

İzmir'de milyonluk evi yanmıştı, bakın en çok neye üzülmüş!
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı

Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti