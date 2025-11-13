Haberler

Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Bir süredir hakkında takımdan ayrılmak istediğine yönelik haberler çıkan Rafa Silva, tesislerden ayrıldığı sırada Beşiktaşlı taraftarlarla karşılaştı. Bir Beşiktaş taraftarı, tesis çıkışı Rafa Silva'yı bekleyerek arabasının önünü kesti ve Portekizli oyuncuya ''Ne olur gitme, seni çok seviyorum. Lütfen gitme'' sözlerini sarf etti.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Rafa Silva, bugün yapılan idmana çıkmadı.

SERDAL ADALI İLE GÖRÜŞTÜ

Birkaç haftadır ağrıları bulunduğu belirtilen Portekizli yıldızın, durumunu öğrenmek isteyen başkan Serdal Adalı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TESİS ÇIKIŞI TARAFTARLAR ÖNÜNÜ KESTİ

Görüşmenin ardından tesislerden çıkış yapan Rafa Silva, Beşiktaşlı taraftarlarla karşı karşıya geldi. Küçük bir grup Beşiktaş taraftarı Portekizli oyuncunun arabasının önünü kesti. Taraftarın yıldız oyuncuya, ''Ne olur gitme, seni çok seviyorum. Lütfen gitme, burada kal'' sözlerini sarf ettiği görüldü. Taraftara yaptığının tehlikeli olduğunu ifade eden Rafa Silva, ''Böyle yapma, şu anda trafikteyim ve araba sürüyorum. Bu yaptığın çok tehlikeli." sözleriyle karşılık verdi. Yıldız ismin daha sonrasında arabayla hızla uzaklaştığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Siyah-beyazlılara 2024-2025 sezonunun başında transfer olan deneyimli hücum oyuncusu, takımıyla şu ana kadar çıktığı 65 maçta 23 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
