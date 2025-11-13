Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Süper Lig devi Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Rafa Silva, bugün yapılan idmana çıkmadı.
SERDAL ADALI İLE GÖRÜŞTÜ
Birkaç haftadır ağrıları bulunduğu belirtilen Portekizli yıldızın, durumunu öğrenmek isteyen başkan Serdal Adalı ile bir görüşme gerçekleştirdi.
TESİS ÇIKIŞI TARAFTARLAR ÖNÜNÜ KESTİ
Görüşmenin ardından tesislerden çıkış yapan Rafa Silva, Beşiktaşlı taraftarlarla karşı karşıya geldi. Küçük bir grup Beşiktaş taraftarı Portekizli oyuncunun arabasının önünü kesti. Taraftarın yıldız oyuncuya, ''Ne olur gitme, seni çok seviyorum. Lütfen gitme, burada kal'' sözlerini sarf ettiği görüldü. Taraftara yaptığının tehlikeli olduğunu ifade eden Rafa Silva, ''Böyle yapma, şu anda trafikteyim ve araba sürüyorum. Bu yaptığın çok tehlikeli." sözleriyle karşılık verdi. Yıldız ismin daha sonrasında arabayla hızla uzaklaştığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Siyah-beyazlılara 2024-2025 sezonunun başında transfer olan deneyimli hücum oyuncusu, takımıyla şu ana kadar çıktığı 65 maçta 23 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.