Rafa Silva'nın 10. Gol Sevinci Beşiktaş'ı 5-1'lik Skora Taşıdı
Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor'u 5-1 mağlup ederken, Rafa Silva ligdeki 10. golünü attı.
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Hatayspor maçında attığı golle Süper Lig'de 10. kez gol sevinci yaşamış oldu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların üçüncü golünü 53. dakikada Rafa Silva kaydetti. Ligde 30. maçına çıkan Rafa, 10. golünü attı.
Portekizli futbolcunun Avrupa Ligi elemeleri ve grup aşamasında 10 müsabakada 3, Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada 2 ve Süper Kupa'da da 1 golü bulunuyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor