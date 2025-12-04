Haberler

Rafa Silva geri döndü

Rafa Silva geri döndü Haber Videosunu İzle
Rafa Silva geri döndü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Gaziantep FK maçı öncesi takımla birlikte antrenmana çıkarak geri dönüş sinyali verdi. Uzun süredir durumu belirsiz olan Silva'nın fiziksel ve mental durumu teknik direktör Sergen Yalçın tarafından değerlendirilecek. Yalçın'ın, oyuncunun antrenman performansını birkaç gün daha izlemesi bekleniyor. Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta süre aldı ve takımına 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken, Portekizli yıldız Rafa Silva hakkında beklenen gelişme yaşandı. Bir süredir durumu merak edilen tecrübeli oyuncu, bugün gerçekleştirilen idmanda takımla birlikte yer aldı.

TEKNİK HEYET YAKINDAN TAKİP EDECEK

Fiziksel ve mental açıdan hazır olup olmadığı konusunda detaylı değerlendirme yapılacak olan Rafa Silva'nın maç kadrosuna alınıp alınmayacağına teknik direktör Sergen Yalçın karar verecek. Yalçın'ın, oyuncunun antrenman performansını birkaç gün daha izlemesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

32 yaşındaki Portekizli hücum oyuncusu, Beşiktaş formasıyla bu sezon 16 maçta süre aldı. Takımına 5 gol ve 3 asist katkısı veren Rafa Silva, siyah-beyazlıların hücum hattında önemli bir rol üstleniyor.

Numan Darğın
Haberler.com / Spor
İsrail, harita paylaşıp 'vuracağız' dediği Lübnan'a saldırdı! İşte bölgeden gelen ilk görüntüler

İsrail, harita paylaşıp "vuracağız" dediği ülkeye saldırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Ne oldu paşam. Ya seve seve yada seve seve geri döndürürler adamı böyle. Yok öyle kafana göre takılmak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş

25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi

Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Öğretmene yapılan saygısızlığa velilerden tepki!

Öğretmene yapılan saygısızlığa velilerden tepki!
Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı! Polis apar topar gözaltına aldı

Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı, şikayet yağınca evinden alındı
Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu

Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu
İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

Bütün ülke onu konuşuyor!
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler

Öğrencilerin her türlü rezilliği yaptığı öğretmenden ders gibi sözler
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.