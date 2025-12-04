Rafa Silva geri döndü
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Gaziantep FK maçı öncesi takımla birlikte antrenmana çıkarak geri dönüş sinyali verdi. Uzun süredir durumu belirsiz olan Silva'nın fiziksel ve mental durumu teknik direktör Sergen Yalçın tarafından değerlendirilecek. Yalçın'ın, oyuncunun antrenman performansını birkaç gün daha izlemesi bekleniyor. Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta süre aldı ve takımına 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
