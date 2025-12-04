Rafa Silva geri döndü

Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken, Portekizli yıldız Rafa Silva hakkında beklenen gelişme yaşandı. Bir süredir durumu merak edilen tecrübeli oyuncu, bugün gerçekleştirilen idmanda takımla birlikte yer aldı.

TEKNİK HEYET YAKINDAN TAKİP EDECEK

Fiziksel ve mental açıdan hazır olup olmadığı konusunda detaylı değerlendirme yapılacak olan Rafa Silva'nın maç kadrosuna alınıp alınmayacağına teknik direktör Sergen Yalçın karar verecek. Yalçın'ın, oyuncunun antrenman performansını birkaç gün daha izlemesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

32 yaşındaki Portekizli hücum oyuncusu, Beşiktaş formasıyla bu sezon 16 maçta süre aldı. Takımına 5 gol ve 3 asist katkısı veren Rafa Silva, siyah-beyazlıların hücum hattında önemli bir rol üstleniyor.