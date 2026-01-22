Benfica'ya transfer olan Rafa Silva'dan Beşiktaş'a veda Açıklaması
Beşiktaş'tan Benfica'ya transfer olan Rafa Silva, kulübe ve taraftarlara duygusal bir veda mesajı gönderdi. Teşekkürlerini ileten Silva, Beşiktaş'a olan minnettarlığını dile getirdi.
Beşiktaş'tan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Rafa Silva, siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara veda etti.
Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklamada bulunan 32 yaşındaki hücum oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:
"Tüm takım arkadaşlarıma, teknik heyete ve Beşiktaş taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Bana olan desteğiniz ve gösterdiğiniz sevgi inanılmazdı. Sonsuza kadar bunun için minnettar kalacağım. Hepiniz için en iyisini dilerim."
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor