- Rade Krunic, Fenerbahçe için İstanbul'da

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic, sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin transferi konusunda İtalyan kulübü Milan ile prensip anlaşmasına vardığı Bosna Hersekli orta saha Rade Krunic, resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi. Milano'dan havalanan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Krunic'i, kulüp temsilcileri karşıladı. Kendisini bekleyen bir grup sarı-lacivertli taraftarı selamlayan 30 yaşındaki oyuncu, ardından özel araçla havalimanından ayrıldı.

Krunic'in kısa sürede sağlık kontrolünden geçerek kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan mukaveleyi imzalaması bekleniyor.