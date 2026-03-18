Quincy Promes kuzenini bıçakladığını itiraf etti

Spartak Moskova'nın eski futbolcusu Quincy Promes, 2020 yılında kuzenini bıçakladığını kabul etti. Olayın bir aile toplantısı sırasında gerçekleştiği belirtildi. Savunma, olayın meşru müdafaa kapsamında yaşandığını belirterek Promes'in cezalandırılmaması gerektiğini savundu. Promes, daha önce kokain kaçakçılığı ve kuzenine saldırı suçlarından toplamda 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Spartak Moskova'nın eski yıldızı Quincy Promes hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Hollandalı futbolcunun, 2020 yılında kuzenini bıçakladığını itiraf ettiği ortaya çıktı.

AİLE TOPLANTISINDA YAŞANDI

Nu.nl'de yer alan habere göre Promes'in yeni avukatları, olayın bir aile toplantısı sırasında gerçekleştiğini doğruladı. Yıldız futbolcunun kuzenini dizinden bıçakladığı kabul edildi.

CEZA ALMAMASI TALEP EDİLDİ

Savunma tarafı ise olayın meşru müdafaa kapsamında yaşandığını savunarak Promes'in cezalandırılmaması gerektiğini ileri sürdü.

İKİ AYRI DAVADAN CEZA ALMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Hollanda savcılığının talebi üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'nden ülkesine iade edilen Promes hakkında iki ayrı dava açılmıştı. Amsterdam Bölge Mahkemesi, yıldız futbolcuyu kokain kaçakçılığından 6 yıl, kuzenine saldırıdan ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

