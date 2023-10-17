PTT, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında PTT, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi. PTT ligde ilk galibiyetini elde ederken, Karayolları ise ikinci mağlubiyetini aldı.
Salon: Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Bilal Çağlar
Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Berka Buse Özden, Elisa Tuana Köse, Eylül Durgun, Strunjak (Selin Navruz, Alara Altundağ, Ceren Baysal)
Ptt : Mirkovic, Hümay Fırıncıoğlu, Hande Naz Sunar, Sara Caric, Caffrey, Merve Çepni (Özlem Güven, Nehir Kurtalan, Merve Tanyel, Savic, Yasemin Özel, Elif Su Yavuz)
Setler: 24-26, 19-25, 15-25
Süre: 78 dakika (28, 26, 24)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında PTT, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.
PTT ligde ilk galibiyetini elde ederken, Karayolları ise ikinci mağlubiyetini aldı.