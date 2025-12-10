Haberler

PSG uçağının Bilbao'ya iniş anı yürekleri ağza getirdi

PSG uçağının Bilbao'ya iniş anı yürekleri ağza getirdi
Güncelleme:
Bu akşam oynanacak Athletic Bilbao-PSG maçı öncesi Paris Saint-Germain kafilesini taşıyan uçak, Bilbao'ya iniş sırasında şiddetli rüzgardan dolayı zorlu anlar yaşadı.

  • PSG uçağı, Athletic Bilbao-PSG maçı öncesi rüzgar nedeniyle ciddi şekilde sallandı.
  • Uçak, zorlu hava koşullarında güvenli şekilde indi.
  • Athletic Bilbao ile PSG arasındaki karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak.

Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Athletic Bilbao- Psg maçı öncesi Psg'yi taşıyan uçağın rüzgar nedeniyle ciddi şekilde sallandığı görüldü.

EKİPTE ENDİŞE, TARAFTARDA PANİK

Uçağın güvenli şekilde inmesinin ardından taraftarlar sosyal medyada, "Maç daha başlamadan adrenalin zirveye çıktı" yorumları yaptı. Zorlu hava koşullarıyla gerçekleşen iniş, Fransız ekibinin hazırlık atmosferini de doğrudan etkiledi.

KRİTİK MAÇ ÖNCESİ MORAL BOZAN OLAY

Bu akşam oynanacak olan Athletic Bilbao ile PSG arasındaki karşılaşma Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında büyük önem taşıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGenco Aktin:

pilotu kesinlikle Türk ????????

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title