PSG uçağının Bilbao'ya iniş anı yürekleri ağza getirdi

Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Athletic Bilbao- Psg maçı öncesi Psg'yi taşıyan uçağın rüzgar nedeniyle ciddi şekilde sallandığı görüldü.

EKİPTE ENDİŞE, TARAFTARDA PANİK

Uçağın güvenli şekilde inmesinin ardından taraftarlar sosyal medyada, "Maç daha başlamadan adrenalin zirveye çıktı" yorumları yaptı. Zorlu hava koşullarıyla gerçekleşen iniş, Fransız ekibinin hazırlık atmosferini de doğrudan etkiledi.

KRİTİK MAÇ ÖNCESİ MORAL BOZAN OLAY

Bu akşam oynanacak olan Athletic Bilbao ile PSG arasındaki karşılaşma Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında büyük önem taşıyor.