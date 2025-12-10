PSG uçağının Bilbao'ya iniş anı yürekleri ağza getirdi
Bu akşam oynanacak Athletic Bilbao-PSG maçı öncesi Paris Saint-Germain kafilesini taşıyan uçak, Bilbao'ya iniş sırasında şiddetli rüzgardan dolayı zorlu anlar yaşadı.
- PSG uçağı, Athletic Bilbao-PSG maçı öncesi rüzgar nedeniyle ciddi şekilde sallandı.
- Uçak, zorlu hava koşullarında güvenli şekilde indi.
- Athletic Bilbao ile PSG arasındaki karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak.
EKİPTE ENDİŞE, TARAFTARDA PANİK
Uçağın güvenli şekilde inmesinin ardından taraftarlar sosyal medyada, "Maç daha başlamadan adrenalin zirveye çıktı" yorumları yaptı. Zorlu hava koşullarıyla gerçekleşen iniş, Fransız ekibinin hazırlık atmosferini de doğrudan etkiledi.
KRİTİK MAÇ ÖNCESİ MORAL BOZAN OLAY
Bu akşam oynanacak olan Athletic Bilbao ile PSG arasındaki karşılaşma Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında büyük önem taşıyor.